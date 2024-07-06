Тамбовчанка незаконно торговала в киоске табачными изделиями

В апреле 2023 года подсудимая, занимаясь предпринимательской деятельностью по розничной торговле табачными изделиями в торговом павильоне областного центра, приобрела у неустановленного лица немаркированные табачные изделия.
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