На дворе трава, на траве дрова

Настоящий художник может творить даже из мусора — не говоря уже, к примеру, о деревянных колышках: мы сделали для вас подборку предметов искусства и инсталляций из самых обычных дров — нам кажется, это очень любопытно и здорово! .
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