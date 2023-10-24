Театр абсурда
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Театр абсурда

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Эрдоган наконец определился на чьей он стороне. Время сидения на двух стульях, для Турции закончилось

Эрдоган наконец определился на чьей он стороне. Время сидения на двух стульях, для Турции закончилось

Интересная жизнь с Vera Star Фото: turkishnewsworld.com Наверняка никто не станет спорить с тем неоспоримым фактом, что Турция хоть и не является главным геополитическим игроком, но играет в современном мире довольно весомую роль, особенного сегодня, на фоне событий разворачивающихся на Ближнем Востоке.

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