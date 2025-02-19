Россиянам назвали способ проверки качества воды в домашних условиях

Качество воды можно проверить в домашних условиях при помощи специальных тест-полосок, а также посредством изучения запаха, цвета, вкуса и других характеристик жидкости, объяснил доцент кафедры неорганической химии им.
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