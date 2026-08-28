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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Томпсон о воссоединении с Уиггинсом: «Выиграть вместе чемпионский титул – это было по-настоящему круто. Уиггс очень сильно облегчал мою задачу»

Клэй Томпсон отметил свою связь с форвардом Эндрю Уиггинсом , который снова оказался его одноклубником после перехода защитника в « Майами ».

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