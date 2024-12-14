Операторы беспилотников "Юг" обнаруживают ВСУ по следам и мусору на поле

Операторы беспилотников русской группировки "Юг" эффективно отслеживают ВСУ по следам и мусору. Позывной "Мага" делится опытом: обнаружение вражеских позиций и поражение украинской пехоты и минометов, нарушая связь через Starlink.
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