«Ничего смешнее не видел»: новая волна блокировок читеров в Counter-Strike 2 прошла прямо на глазах игроковКак и любой другой разработчик сетевых шутеров, Valve в Counter-Strike 2 ведёт непрерывную борьбу с читерами, однако новая волна блокировок недобросовестных игроков вызвала в сообществе удивление.
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