«Ничего смешнее не видел»: новая волна блокировок читеров в Counter-Strike 2 прошла прямо на глазах игроковКак и любой другой разработчик сетевых шутеров, Valve в Counter-Strike 2 ведёт непрерывную борьбу с читерами, однако новая волна блокировок недобросовестных игроков вызвала в сообществе удивление.