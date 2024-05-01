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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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«Ничего смешнее не видел»: новая волна блокировок читеров в Counter-Strike 2 прошла ...

«Ничего смешнее не видел»: новая волна блокировок читеров в Counter-Strike 2 прошла ...

«Ничего смешнее не видел»: новая волна блокировок читеров в Counter-Strike 2 прошла прямо на глазах игроковКак и любой другой разработчик сетевых шутеров, Valve в Counter-Strike 2 ведёт непрерывную борьбу с читерами, однако новая волна блокировок недобросовестных игроков вызвала в сообществе удивление.

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