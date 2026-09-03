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Что известно о нападении медведя на отшельницу Агафью Лыкову

Что известно о нападении медведя на отшельницу Агафью Лыкову

81-летняя отшельница Агафья Лыкова столкнулась с бурым медведем рядом со своим жилищем. Хищник бросился в сторону пожилой женщины, но затормозил на расстоянии, пишет журнал "Родина".

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