Си Цзиньпин подчеркнул дружбу Китая с исламским миром

Китай и исламские государства являются хорошими партнерами с долгой историей дружественных связей. Об этом 5 мая говорится в поздравительном послании, направленном председателем КНР Си Цзиньпином в адрес 15-го саммита Организации исламского сотрудничества (ОИС), который проходит в Гамбии.
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