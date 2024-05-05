Си Цзиньпин подчеркнул дружбу Китая с исламским миром

Китай и исламские государства являются хорошими партнерами с долгой историей дружественных связей. Об этом 5 мая говорится в поздравительном послании, направленном председателем КНР Си Цзиньпином в адрес 15-го саммита Организации исламского сотрудничества (ОИС), который проходит в Гамбии.