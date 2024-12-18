Задержанный за убийство генерала РХБЗ раскрыл детали подготовки к теракту

ФСБ раскрыла детали подготовки убийства начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, задержанный по подозрению в подрыве военных готовился к теракту несколько месяцев, следует из ролика ведомства.
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