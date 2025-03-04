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Московский комсомолец в Израиле

1 подписчик

Техноблог от МК в Израиле

Техноблог от МК в Израиле

Привет, техноэнтузиасты и любители апокалиптических предсказаний! Ваш любимый технологический блогер снова на связи, и сегодня у меня для вас свежая порция "цифрового ужастика" с элементами научной фантастики, которая, как ни странно, может оказаться нашей реальностью быстрее, чем вы успеете сказать "Привет, Сири" .

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