Техноблог от МК в Израиле

Привет, техноэнтузиасты и любители апокалиптических предсказаний! Ваш любимый технологический блогер снова на связи, и сегодня у меня для вас свежая порция "цифрового ужастика" с элементами научной фантастики, которая, как ни странно, может оказаться нашей реальностью быстрее, чем вы успеете сказать "Привет, Сири" .