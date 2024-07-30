Ростовское ГУФСИН опровергло слухи об установке виниров члену банды Цапков

Пресс-служба Главного управления ФСИН по Ростовской области опровергли слухи о том, что члену банды Цапков Владимиру Алексееву, находившемуся в ростовском СИЗО, якобы были установлены виниры за 800 тысяч рублей.
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