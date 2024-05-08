Сотрудники полиции из Алтайского края передали знамя в зону специальной военной операции

Знамя было специально изготовлено ко Дню Победы. На нем изображены портреты Героя Советского Союза Николая Арсентьевича Тарасова, погибшего в 1945 году смертью храбрых, и полковника милиции Василия Сергеевича Куца, прошедшего всю войну и более 30 лет прослужившего в органах внутренних дел.