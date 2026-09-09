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Урюпинский терапевт: «Алкоголь может стать причиной инсульта» С 7 по 13 сентября в России проходит Неделя сокращения потребления алкоголя.

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