Урюпинский терапевт: «Алкоголь может стать причиной инсульта» С 7 по 13 сентября в России проходит Неделя сокращения потребления алкоголя.
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