⚡️⚡️⚡️Госдума рассмотрит проект о лишении уклонистов приобретённого гражданства РФ
Законопроект о лишении уклонистов приобретенного гражданства будет внесён в Госдуму на следующей неделе
Сергей КУДРИН
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
На следующей неделе, с 28 августа 2023 года, депутаты Госдумы рассмотрят законопроект, предложенный зампредом комитета ГД по региональной политике и местному самоуправлению от КПРФ Михаилом Матвеевым, о лишении уклонистов приобретённого гражданства.
Комментарии
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Однозначно,если еще учесть сколько они с собой ртов прихватывают и еще здесь плодятся,как кролики...Да еще ХОДЯТ указывают россиянам,как одеваться,чем заниматься и вообще...как дышать!
единая россия скорее всего прокатит этот закон.
Может надо прокатить "Единую Россию", которая давно уже не "единая".
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