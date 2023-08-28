Новости, события, факты

146 716 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Кожин
    Может надо прокатить "Единую Россию", которая давно уже не "единая".⚡️⚡️⚡️Госдума рас...
  • Вик Норд
    Ось Вам!А не переговоры!Зачем олигарх Дер...
  • Геннадий Бережнов
    Эти губернаторы и военкоры за языком не следят. А надо бы!Жители Запорожья ...

⚡️⚡️⚡️Госдума рассмотрит проект о лишении уклонистов приобретённого гражданства РФ

⚡️⚡️⚡️Госдума рассмотрит проект о лишении уклонистов приобретённого гражданства РФ

Законопроект о лишении уклонистов приобретенного гражданства будет внесён в Госдуму на следующей неделе Сергей КУДРИН Фото: Юлия ПЫХАЛОВА На следующей неделе, с 28 августа 2023 года, депутаты Госдумы рассмотрят законопроект, предложенный зампредом комитета ГД по региональной политике и местному самоуправлению от КПРФ Михаилом Матвеевым, о лишении уклонистов приобретённого гражданства.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
И
Ирина
Однозначно,если еще учесть сколько они с собой ртов прихватывают и еще здесь плодятся,как кролики...Да еще ХОДЯТ указывают россиянам,как одеваться,чем заниматься и вообще...как дышать!
Ответить
8 час.
роман романыч
единая россия скорее всего прокатит этот закон.
Ответить
8 час.
Сергей Кожин
Может надо прокатить &quot;Единую Россию&quot;, которая давно уже не &quot;единая&quot;.
Ответить
20 мин.

Картина дня

наверх