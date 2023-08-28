⚡️⚡️⚡️Госдума рассмотрит проект о лишении уклонистов приобретённого гражданства РФ

Законопроект о лишении уклонистов приобретенного гражданства будет внесён в Госдуму на следующей неделе Сергей КУДРИН Фото: Юлия ПЫХАЛОВА На следующей неделе, с 28 августа 2023 года, депутаты Госдумы рассмотрят законопроект, предложенный зампредом комитета ГД по региональной политике и местному самоуправлению от КПРФ Михаилом Матвеевым, о лишении уклонистов приобретённого гражданства.