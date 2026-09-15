⚙️ Севастопольский рецидивист украл электроинструменты на 25 тысяч рублей и продал их за две 47-летний ранее судимый мужчина разбил камнем окно строительного вагончика и унёс шуруповёрт, зарядное устройство и циркулярную пилу.
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