⚙️ Севастопольский рецидивист украл электроинструменты на 25 тысяч рублей и продал их за две 47-летний ранее судимый мужчина разбил камнем окно строительного вагончика и унёс шуруповёрт, зарядное устройство и циркулярную пилу.