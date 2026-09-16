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В Киеве после взрывов вспыхнул мощный пожар, столицу накрыло удушливым дымом

В Киеве после взрывов вспыхнул мощный пожар, столицу накрыло удушливым дымом

Западную часть Киева заволокло плотным густым дымом из-за мощного пожара, сообщает 16 сентября украинское издание "Новости.

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