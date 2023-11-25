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Слуцкий: властям Украины не поздно вернуться к переговорам с Россией

Слуцкий: властям Украины не поздно вернуться к переговорам с Россией

Украинским властям не поздно вернуться к переговорам с Российской Федерацией. На это указал депутат Государственной Думы Леонид Слуцкий, прокомментировавший заявления председателя фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давида Арахамии о замораживании диалога между Киевом и Москвой весной 2022 года.

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