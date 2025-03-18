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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кристиан Хорнер: «Сердце разрывалось от того, как подавлен Аджар. Изак здорово выступал, впереди много радостных дней»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер сообщил, что понимает разочарование пилота «Рейсинг Буллз» Изака Аджара, который разбил болид перед стартом дебютного Гран-при Австралии.

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