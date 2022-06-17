Popcaketv

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Сестра Градского не получит ничего: адвокат рассказал, почему женщина проиграет борьбу за имущество брата

Сестра Градского не получит ничего: адвокат рассказал, почему женщина проиграет борьбу за имущество брата

В скором времени начинается суд по делению имущества Александра Градского. Изначально предполагалась, что все будет делиться между его старшими детьми, двумя младшими и вдовой Мариной.

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