Сестра Градского не получит ничего: адвокат рассказал, почему женщина проиграет борьбу за имущество брата

В скором времени начинается суд по делению имущества Александра Градского. Изначально предполагалась, что все будет делиться между его старшими детьми, двумя младшими и вдовой Мариной.
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