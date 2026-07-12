ЕК рекомендовала лишить Венецианскую биеннале гранта

Еврокомиссия рекомендовала Европейскому исполнительному агентству по образованию и культуре прекратить выделение Венецианской биеннале гранта в размере €2 млн, заявила исполнительный вице-президент ЕК Хенна Вирккунен 12 июля в X.
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