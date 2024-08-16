70 процентов мёда в России — фальсификат. Как пишет Парламентская газета, уже сейчас есть штрафы для недобросовестных производителей этого продукта, но депутаты предлагают строже их наказывать, а также штрафовать торговые сети, пустившие контрафакт на свои полки.