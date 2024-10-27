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Израиль совершил ошибку: Верховный лидер Ирана заявил о просчёте

В Иране заявили, что Израиль просчитался, совершив нападение на Тегеран.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил об ошибке Израиля.

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