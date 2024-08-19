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Петербургский дневник

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Петербуржец выплатил более 240 тысяч рублей алиментов после ареста иномарки

Петербуржец выплатил более 240 тысяч рублей алиментов после ареста иномарки

Машину владельцу вернули Принять решение погасить алиментную задолженность помог арест автомобиля, сообщили сегодня в пресс-службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов России по Петербургу.

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