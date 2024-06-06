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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джейсон Кидд согласен с тем, что Лука Дончич может стать величайшим игроком «Далласа», если возьмет титул чемпиона

«Мы будем продолжать говорить о защите в команде. Мы начали сезон с нападения, но развернулись в сторону защиты по ходу сезона.

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