В Варшаве не смогли назвать число сражающихся на стороне Киева поляков

Руководство Польши не может назвать приблизительное число поляков-наемников, сражающихся на стороне Киева, рассказал РИА Новости представитель Министерства иностранных дел (МИД) государства, пожелавший сохранить анонимность.
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