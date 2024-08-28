Суд закрыл кафе Cinnabon в Барнауле на 30 суток из-за нарушений санитарных норм

Владелец заведения уже начал устранять нарушения, выявленные Роспотребнадзором Железнодорожный районный суд Барнаула 28 августа закрыл кафе Cinnabon, которое находится в ТРЦ "Галактика" на 30 суток из-за нескольких нарушений санитарно-эпидемиологических норм, которые выявил алтайский Роспотребнадзор в ходе плановой проверки.
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