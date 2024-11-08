Самая грязная история: вдова Армена Джигарханяна рассказала, о чём сожалел её супруг перед смертью

Татьяна Власова рассказала в популярном ток-шоу о последних днях Армена Джигарханяна. Вдова артиста призналась, что супруг сожалел о разрыве с ней после стольких лет брака и о союзе с молодой Виталиной Цымбалюк-Романовской.
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