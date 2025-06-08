Донецк Опасность по БПЛА Единичные фиксацииДонецкая группа новостей, Донецк ДНР.
Донецк
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Донецк Опасность по БПЛА Единичные фиксацииДонецкая группа новостей, Донецк ДНР.
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