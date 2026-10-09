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Житель Сочи залил монтажной пеной городские сирены, чтобы жена не нервничала

Житель Сочи залил монтажной пеной городские сирены, чтобы жена не нервничала

Супруга мужчины страдает от панических атак, поэтому он вооружился монтажной пеной и залил ею четыре рупора системы оповещения о ракетных ударах и ЧС.

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