Суд оставил в СИЗО попавшего в ДТП водителя туристического автобуса "Хуньчунь – Уссурийск"

Ленинский районный суд Владивостока продлил на 2 месяца срок содержания под стражей гражданина КНР, находившегося за рулем попавшего в октябре в ДТП автобуса с туристами в Приморье, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на РИА Новости.