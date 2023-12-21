Суд оставил в СИЗО попавшего в ДТП водителя туристического автобуса "Хуньчунь – Уссурийск"

Ленинский районный суд Владивостока продлил на 2 месяца срок содержания под стражей гражданина КНР, находившегося за рулем попавшего в октябре в ДТП автобуса с туристами в Приморье, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на РИА Новости.
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