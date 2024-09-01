Внутри Каспийского монстра: осмотр экраноплана из СССР, опережавшего свое время

Дмитрий Боев

КМ и "Лунь" - два совершенно оазличных экраноплана. Объединяет их только происхождение в КБ Алексеева. И если https://yandex.ru/search/touch/?text=%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8C+%D0%BA%D0%BC-1&lr=213 собственно КМ находится в Москве, у Канала им. Москвы и является музейным объектом, то единственный в мире экземпляр корабля "Лунь" - тот, что описан. https://yandex.ru/search/touch/?text=%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8C+%D0%BA%D0%BC-1&lr=213 И который никак не довезут до места его музейного экспонирования в Каспийске.