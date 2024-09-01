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Внутри Каспийского монстра: осмотр экраноплана из СССР, опережавшего свое время

Внутри Каспийского монстра: осмотр экраноплана из СССР, опережавшего свое время

В окрестностях Дербента, на песчаном берегу Каспийского моря, туристы наткнулись на уникальный артефакт советской инженерной мысли — экраноплан "Лунь", также известный как "Каспийский монстр".

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Комментарии
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Дмитрий Боев
КМ и &quot;Лунь&quot; - два совершенно оазличных экраноплана. Объединяет их только происхождение в КБ Алексеева. И если https://yandex.ru/search/touch/?text=%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8C+%D0%BA%D0%BC-1&amp;lr=213 собственно КМ находится в Москве, у Канала им. Москвы и является музейным объектом, то единственный в мире экземпляр корабля &quot;Лунь&quot; - тот, что описан. https://yandex.ru/search/touch/?text=%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8C+%D0%BA%D0%BC-1&amp;lr=213 И который никак не довезут до места его музейного экспонирования в Каспийске.
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