Демобилизация-2025: когда отпустят мобилизованных что сказал Путин о возвращении мобилизованных?

«Солдаты останутся на фронте»: когда мобилизованных вернут домой почему ротация зависит не от призыва, а от линии огня На фоне старта весеннего призыва, который начался 1 апреля 2025 года, в обществе вновь обострились вопросы о сроках ротации мобилизованных.