В Омске ищут кандидатов на пост мэра города. По новому порядку, утвержденному в прошлом году, список из двух кандидатов на пост главы города теперь официально будет формировать губернатор.
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