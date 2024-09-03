США предъявили руководству ХАМАС обвинения в убийстве американских граждан

НЬЮ-ЙОРК, 4 сентября. /ТАСС/. США предъявили новому главе политбюро ХАМАС Яхье Синвару и другим высокопоставленным членам радикального палестинского движения обвинения в убийстве американских граждан во время проникновения на территорию Израиля 7 октября 2023 года.
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