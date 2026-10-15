Почему теперь даже полная бронь не гарантирует защиту от принудительной мобилизации? Каким образом новый Координационный центр изменит правила игры для украинских предприятий? Насколько сильно сократят количество забронированных в энергетике и теплоснабжении? И как отреагирует рынок труда на массовое аннулирование отсрочек и усиление рейдов? Мой прогноз сбывается: старые схемы уклонения от мобилиз… Читать далее: https://govorit.
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