Почему теперь даже полная бронь не гарантирует защиту от принудительной мобилизации? Каким образом новый Координационный центр изменит правила игры для украинских предприятий? Насколько сильно сократят количество забронированных в энергетике и теплоснабжении? И как отреагирует рынок труда на массовое аннулирование отсрочек и усиление рейдов? Мой прогноз сбывается: старые схемы уклонения от мобилиз… Читать далее: https://govorit.