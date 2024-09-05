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Ростовчан начнут штрафовать за нарушение режима готовности среднего уровня

Ростовчан начнут штрафовать за нарушение режима готовности среднего уровня

Областные чиновники готовятся рассмотреть возможность установить меру наказания.В Ростовской области местные чиновники планируют рассмотреть возможность установить штрафы за нарушение мер, предписанных к выполнению во время действий среднего уровня реагирования.

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