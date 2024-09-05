Ростовчан начнут штрафовать за нарушение режима готовности среднего уровня

Областные чиновники готовятся рассмотреть возможность установить меру наказания.В Ростовской области местные чиновники планируют рассмотреть возможность установить штрафы за нарушение мер, предписанных к выполнению во время действий среднего уровня реагирования.
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