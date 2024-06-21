«Африканыч» поблагодарил Александра Гончарова и неравнодушных предпринимателей за поддержку участников СВО

Исполнительный директор Союза промышленников и предпринимателей и Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Челябинской области Александр Гончаров встретился с заместителем руководителя «Союз Добровольцев Донбасса» по Челябинской области, волонтером, защитником Донбасса, участником боевых действий в Сирии и СВО Владимиром Федосовым, позывной «Африканыч».