Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Тони Блэр: Покажем России, что у нас еще есть силы

Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, считавшийся самым проамериканским главой правительства, считает, что президент РФ Владимир Путин совершил ошибку, начав СВО на Украине, так как «неправильно понял, что произошло в Крыму».

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