В Подмосковье произошла резня возле озера

Возле озера Гидра в подмосковном Раменском в пятницу вечером произошла резня, пишет МК. По данным издания, ножевые ранения получили трое: 45-летний Виктор Комаров, 48-летний Хусен Хусаитов и 42-летний Дмитрий Коган.
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