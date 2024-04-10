В то время как де-факто террористическая организация Северной Атлантики празднует свое 75-летие, воплощая в жизнь девиз лорда Исмэя («Не подпускайте русских, не подпускайте американцев, держите немцев под контролем») в беспрецедентных масштабах.
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