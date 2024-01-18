Носил в куртке: актера Анатолия Руденко задержали с наркотиками

Он выдвинул неожиданную версию Анатолий Руденко Соцсети 41-летняя звезда сериала «Две судьбы» Анатолий Руденко пойман с запрещенным веществом сегодня ночью в центре столицы, передает «Московский комсомолец».
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