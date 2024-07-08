Молодцы - борцы! Все 10 российских борцов, получивших приглашение от Международного олимпийского комитета (МОК), отказались от выступления на Олимпиаде в Париже.
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Молодцы - борцы! Все 10 российских борцов, получивших приглашение от Международного олимпийского комитета (МОК), отказались от выступления на Олимпиаде в Париже.
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