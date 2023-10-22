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Швейцария расследует возможное финансирование ХАМАС

Швейцария расследует возможное финансирование ХАМАС

Прокуратура начала расследование возможного финансирования ХАМАС из Швейцарии. Сложности у следователей возникли потому, что Берн никогда не признавал эту исламистскую радиальную группировку террористической, ее деятельность также фактически не запрещена.

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