Швейцария расследует возможное финансирование ХАМАС

Прокуратура начала расследование возможного финансирования ХАМАС из Швейцарии. Сложности у следователей возникли потому, что Берн никогда не признавал эту исламистскую радиальную группировку террористической, ее деятельность также фактически не запрещена.
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