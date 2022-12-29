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Медведев предложил объявить покинувших страну россиян «врагами общества»

Медведев предложил объявить покинувших страну россиян «врагами общества»

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев обратил в своем Telegram-канале внимание на то, что эмигрировавшие из России регулярно публикуют посты с проклятиями в адрес российской власти и пожеланиями поражения своей стране.

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