Русские военные ликвидировали активиста “майдана” Панькевича в ДНР

Русским удалось уничтожить очередного боевика ВСУ во время сражений за Красногоровку.Украинские Телеграм-каналы написали о том, что в боях под Красногоровкой русскими военнослужащими ликвидирован украинский военный Роман Панькевич.
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