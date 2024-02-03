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Ксенией Бородиной устроили бойкот на шоу «Последний герой»

Ксенией Бородиной устроили бойкот на шоу «Последний герой»

В конце прошлого года завершился захватывающий сезон популярного шоу “Последний герой”. Не только экзотическая атмосфера, но и интриги между участниками сделали каждый выпуск незабываемым.

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