Сколько человек трудоустроилось с начала 2025 года

С начала 2025 года через территориальные подразделения по трудоустройству Национального агентства занятости населения был трудоустроен 7021 человек, из них 2355 безработных (33,5%) и 193 поденных работников или безработных, трудоустроенных на определенный срок до 3 месяцев.
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