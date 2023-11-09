"Уральские авиалинии" не пустили 13-летнюю девочку на рейс Сочи — Санкт-Петербург с ручной кладью

Авиакомпанию проверят из-за скандала с не вошедшей в калибратор сумкой ребёнка.В аэропорту Сочи с рейса едва не сняли 13-летнюю девочку, которая возвращалась с соревнований домой в Санкт-Петербург вместе с танцевальным коллективом.
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