"Уральские авиалинии" не пустили 13-летнюю девочку на рейс Сочи — Санкт-Петербург с ручной кладью

Авиакомпанию проверят из-за скандала с не вошедшей в калибратор сумкой ребёнка.В аэропорту Сочи с рейса едва не сняли 13-летнюю девочку, которая возвращалась с соревнований домой в Санкт-Петербург вместе с танцевальным коллективом.