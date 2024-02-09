До конца 2024 года в Нижегородской области внедрят систему экомониторинга

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 февраля, ФедералПресс. На средства областного бюджета к концу 2024 года в Нижегородской области намерены реализовать проект территориальной сети экологического мониторинга загрязнения атмосферы.
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